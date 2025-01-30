Суд наказал одесситку за порнографию по нормам 1923 года, которые не действуют в Украине

10 января Суворовский районный суд в Одессе вынес приговор женщине, которая создавала порнографический контент, со ссылкой на международную конвенцию 1923 года, которую Украина никогда не подписывала.

Об этом говорится в анализе Офиса эффективного регулирования BRDO.

Несмотря на это, Украины нет среди стран-подписантов Международной конвенции о предотвращении оборота порнографических изданий и торговли ими от 12 сентября 1923 года на странице депозитария ООН.

"Украина никогда не присоединялась к ней и не подтверждала ее действие в порядке правопреемства. Это подтвердил и Секретариат ООН, о чем Министерство иностранных дел Украины проинформировало Министерство внутренних дел Украины еще в 2023 году", - говорится в материале.

Дополнительно суд сослался на закон Украины "О защите общественной морали", который утратил силу более чем за год до совершения правонарушения, и на Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, которая не регулирует распространение контента через мессенджеры и социальные сети.

"Украинские суды выносят приговоры, ссылаясь на нормы права, которые не действуют в Украине. За последние три года появилось около 40 приговоров по порнографии с одинаковыми обвинениями. То есть отдельным судьям не хочется даже заниматься обоснованием того, почему человека признают преступником", - заявил руководитель сектора ICT BRDO Игорь Самоходский.

В течение 2022-2024 годов зафиксировано 39 случаев, когда судебные приговоры ссылались на Конвенцию столетней давности о запрете порнографии, которая не действует в Украине.

Согласно судебному реестру, суд признал женщину виновной, назначив 3 года лишения свободы, но освободил с испытательным сроком 1 год. Запретил заниматься деятельностью, связанной с распространением контента в Интернете, на 1 год и конфисковал iPhone 8.

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Напомним:

В Верховной Раде зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации создания порнографического контента.

Ранее сообщалось, что пболее 5000 человек из Украины, занимающих публикацией контента на Onlyfans, с 2020 по 2022 год заработали 123 миллиона долларов, но не уплатили налогов, так как это невозможно из-за законодательства.

В Верховной Раде зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации создания порнографического контента.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал за основу законопроект № 12191 о декриминализации порно.