Рада в первом чтении поддержала законопроект о легализации криптовалюты

Верховная Рада поддержала законопроект №10225-д о легализации рынка по виртуальным активам в Украине.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За соответствующее решение проголосовало 246 нардепов.

В феврале 2022 года парламент поддержал доработанный законопроект "О виртуальных активах" после вето президента.

Однако чтобы этот закон заработал, Раде необходимо было принять еще один закон, который будет определять порядок налогообложения операций с виртуальными активами. Сегодня Верховная Рада поддержала этот законопроект.

Документ запланировано рассмотреть до конца августа. Проект устанавливает правила налогообложения криптоактивов и вносит изменения в ряд других законов. В частности - уточняет правила эмиссии виртуальных активов и условия их допуска на рынок.

Законопроект разделяет криптоактивы на три категории: те, стоимость которых привязана к определенным активам (например, акций); те, стоимость которых привязана к определенным валютам (например, USDT); все остальные криптоактивы.

К первым двум категориям установят требования к резервированию активов или валют, к которым привязывается стоимость соответствующих токенов. Для выпуска виртуальных активов последней категории необходимо будет зарегистрировать специальную "белую книгу", в которой будет содержаться подробная информация об активе и его эмитенте.

Следить за достаточностью резервов, которые обеспечивают устойчивую стоимость токенов, или допускать к торгам другие виртуальные активы должен будет регулятор крипторынка. Парадокс в том, что ни закон "О виртуальных активах", ни предложенная редакция законопроекта не дают ответа на вопрос, кто им будет.



