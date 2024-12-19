Один из маяков МВФ. Рада поддержала создание единого фонда для публичных инвестиций

Верховная Рада 19 декабря приняла в первом чтении законопроект №12245, который вносит изменения в Бюджетный кодекс относительно порядка распределения инвестиционных проектов.

Об этом сообщили глава комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа и нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Этот документ является одним из ключевых маяков сотрудничества Украины с МВФ.

"Создается условно общий фонд публичных инвестиций, который будет распределяться "Стратегическим инвестиционным советом в правительстве", - сообщил Железняк.

В новый фонд войдут расходы дорожного фонда, фонда обращения с радиоактивными отходами, фонда развития водного хозяйства, фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации, фонда внутренних водных путей, а также ряд субвенций.

"Реформа предусматривает концентрацию ресурсов на приоритетных проектах, введение среднесрочного планирования расходов, прозрачный отбор проектов по единым критериям и устранение политического влияния на распределение средств. Создается единый портфель инвестиционных проектов для доноров, а процесс принятия решений и результаты их реализации будут доступны онлайн", - рассказала Пидласа.

Жезняк напомнил, что подобный механизм уже был использован в бюджете на 2024 год. Сначала была сформирована единая программа на 37 млрд грн, которая пошла на первое чтение бюджета. Впоследствии правительство перераспределило эти средства по определенным критериям для представления ко второму чтению. Теперь такой подход будет закреплен законодательно в Бюджетном кодексе.

Напомним:

Верховная Рада 18 декабря приняла в целом законопроект №6227 относительно общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года.