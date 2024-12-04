Национальный кэшбэк: украинцы купили почти на 10% больше отечественных товаров - исследование

Запуск программы "Национальный кэшбэк" позволил увеличить количество купленных товаров, произведенных в Украине, на 9,5%.

Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины (RAU) по результатам проведенного совместно с компанией Num8erz и при содействии Министерства экономики Украины исследования, передает Укринформ.

Отмечается, что в исследовании представлены результаты влияния программы на продажи продуктов питания за два месяца после запуска кэшбэка по сравнению с таким же периодом до того.

"Запуск программы "Национальный кэшбэк" позволил увеличить количество купленных товаров, произведенных в Украине, на 9,5%. То есть доля таких товаров (в штуках) за два месяца после запуска национальной программы заметно выросла по сравнению с двумя месяцами, предшествовавшими старту "Национального кэшбека", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, в гривнах выручка выросла всего на 4%, что частично объясняется наличием промо на товары, являющиеся участниками программы.

Так, за указанный период, с 1 сентября 2024 года, когда программа стартовала в тестовом режиме, почти на 5% чаще такие товары попадали в промо-акции.

<В то же время количество чеков за два месяца после старта программы "Национальный кэшбэк" увеличилось всего на 0,1%. Проникновение в чеки товаров не увеличилось. Однако украинцы заметно расширили размер разовых закупок в свою корзину: либо за счет увеличения количества единиц того, что покупали ранее, либо сделав выбор в пользу украинского производителя.

Основной категорией украинцев, участвующих в программе, являются "скорее чувствительные к цене люди" (44%) и "чувствительные к цене люди" (17%). Товары с кэшбэком в их корзинах занимают 23% и 24% соответственно.

Категория "чувствительные к цене люди" сейчас увеличили свои покупки на 9,4%. В категории "скорее чувствительных к цене людей" рост зафиксирован на уровне 5% товаров из "Национального кэшбэка".

"То есть на старте программы большее влияние "Национальный кэшбек" (как поддержка, которую чувствуют люди, или как фактор для переключения с других производителей на национальных) имеет на чувствительных к цене людей", - отмечают исследователи.

Напомним:

За третий месяц действия программы "Национальный кэшбек" украинцы накопили свыше 250 млн грн, что вдвое больше, чем месяцем ранее.