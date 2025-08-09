На Одесской таможне разоблачена взяточница

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении служащей Одесской таможни Гостаможслужбы Украины по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, чиновница требовала и получила от представителя двух компаний более 270 тысяч гривен. Взамен обещала не принимать меры по максимальному начислению штрафов за нарушение таможенного законодательства.

Суд 8 августа избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 787 тыс грн.

"Досудебное расследование осуществляют следователи Главного следственного управления ГБР при оперативном сопровождении Управления Службы безопасности Украины в Одесской области", - добавили в сообщении.

Напомним:

4 августа правительство начало процесс открытого конкурса на должность руководителя Государственной таможенной службы Украины.