Украинская правда
Все разделы
Укр Рос
Поддержать УП
Укр Рос

На Одесской таможне разоблачена взяточница

Владимир Туник-Фриз — 9 августа, 16:48
На Одесской таможне разоблачена взяточница
ОГПУ

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении служащей Одесской таможни Гостаможслужбы Украины по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, чиновница требовала и получила от представителя двух компаний более 270 тысяч гривен. Взамен обещала не принимать меры по максимальному начислению штрафов за нарушение таможенного законодательства.

Суд 8 августа избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 787 тыс грн.

"Досудебное расследование осуществляют следователи Главного следственного управления ГБР при оперативном сопровождении Управления Службы безопасности Украины в Одесской области", - добавили в сообщении.

Напомним:

4 августа правительство начало процесс открытого конкурса на должность руководителя Государственной таможенной службы Украины.

корупція таможня

таможня

На Одесской таможне разоблачена взяточница
Топ-таможенника Комара отстранили от должности после журналистского расследования
Свириденко поручила проверить топ-таможенника после журналистского расследования

Последние новости