Госавиаслужба получила нового главу: что о нем известно

Государственная авиационная служба получила нового главу. Им стал Даниил Меншиков.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В феврале 2018 года Меньшикова назначили заместителем начальника управления в Департаменте развития предпринимательства и регуляторной политики Министерства экономического развития и торговли Украины.

В следующем году Даниил Меньшиков заступил на должность заместителя начальника отдела мониторинга и анализа таможенной стоимости и ценовой информации в Департаменте таможенных платежей и таможенной стоимости Государственной Фискальной службы Украины, а затем и Государственной таможенной службы Украины.

В 2021 году он начал свою деятельность как начальник управления таргетинга Координационно-мониторинговой таможни Гостаможслужбы. И в августе 2021 года стал руководителем Черкасской таможни.