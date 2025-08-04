Глава САП лично разговаривал с Кауфманом о "рекордной" сделке - экс-прокурор

В конце сентября 2023 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко инициировал этапирование бизнесмена Бориса Кауфмана - фигуранта дела о завладении имуществом Одесского аэропорта - из СИЗО на разговор в САП.

Об этом в интервью hromadske рассказал Станислав Броневицкий - бывший прокурор САП и старший группы прокуроров по делу о завладении имуществом Одесского аэропорта.

Броневицкий утверждает, что это был первый случай в его практике, когда руководитель САП присутствовал на разговоре с фигурантом уголовного производства.

"Как правило, за расследование отвечает конкретный прокурор. И если что-то интересно руководителю, то этот прокурор докладывает, а не привозят фигуранта для того, чтобы они между собой пообщались!", - добавил Броневицкий.

По словам экс-прокурора, разговор касался возможности заключения сделки с фигурантом.

"Этапировали господина Кауфмана, прибыли его защитники, присутствовал детектив Станислав Браверман и, соответственно, руководитель САП господин Клименко. Такой разговор состоялся в САП. То есть мы уже на тот момент с детективом видели безудержное желание заключить с ними эту сделку", - рассказал Броневицкий.

Как сообщалось, Кауфман и другие фигуранты дела о схеме с аэропортом "Одесса" заключили сделку с САП, обязавшись возместить 1 млрд грн. В результате фигурантов освободили от наказания с установлением испытательного срока.

Броневицкий заявил, что в начале 2025 года также произошло объединение двух производств в одно: о завладении имуществом аэропорта и о создании преступной организации (где фигурировали те же бизнесмены).

"Соответственно, вопрос дальнейшей сделки касается двух уголовных производств: производства по аэропорту и производства по преступной организации. Заключение этого соглашения позволило фигурантам решить свои дела одномоментно", - заявил Броневицкий.

По его словам, это были параллельные расследования, которые касались разных временных периодов: дело по аэропорту касалось событий 2011 года, а дело об организованной преступной группе - это события 2021 года.

"И там, и там среди подозреваемых были господин Кауфман и господин Борухович. Их действия, по версии досудебного расследования, во втором деле были квалифицированы по ст. 255 УКУ - создание преступной организации. Мне известно, что там только по одному эпизоду - за строительство на определенном земельном участке в Одессе - требовалось 10 млн долларов", - рассказал экс-прокурор.

Напомним:

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 12 июня утвердил соглашение о признании виновности семи участников преступной организации, они заплатят рекордную сумму - один миллиард гривен.

Их обвиняли по делу о завладении международным аэропортом "Одесса".

Обвиняемыми по этому делу были бывший городской голова Одессы Алексей Костусев (отец нардепа Алексея Гончаренко из партии "Европейская солидарность"), бизнесмены Борис Кауфман и Алекс Борухович (ранее - Александр Грановский).