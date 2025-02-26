ЕС выделяет 100 миллиардов евро для поддержки экологически чистого производства

Европейская комиссия анонсировала план привлечения более 100 млрд евро для поддержки экологически чистого производства в ЕС.

Об этом пишет Politico.

Эта инициатива является частью "Чистой промышленной сделки", которая должна помочь традиционным отраслям уменьшить выбросы углерода и усилить сектор чистых технологий на фоне конкуренции с Китаем и США.

Руководитель климатического ведомства ЕС Вопке Хукстра отметил, что новый банк декарбонизации "может собрать до 100 млрд евро в течение следующего десятилетия". Он также добавил, что благодаря инвестициям частного сектора общая сумма может вырасти до 400 млрд евро.

"С помощью этого плана мы стремимся сократить промышленные выбросы на 30 процентов", - заявил Хукстра.

Кроме этого, Комиссия предложила комплекс мер для удешевления энергоресурсов в Европе. В частности, речь идет о снижении налогов на электроэнергию, ускорение выдачи разрешений и помощь компаниям в подписании долгосрочных контрактов на поставку электроэнергии.

Напомним:

Европейский Союз выделит почти 1 млрд евро на защиту подводных кабелей, обеспечивающих цифровую и энергетическую безопасность региона.