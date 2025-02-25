Рада приняла закон о стимулировании благотворительности: что меняет

Верховная Рада приняла за основу и в целом доработанный законопроект №12328-д, согласно которому увеличен лимит благотворительных взносов для предприятий с 4% до 8% от прибыли.

Об этом сообщил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Законопроект предусматривает стимулирование благотворительной помощи в пользу благотворительных организаций и физических лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ в период действия правового режима военного положения.

Документом предлагается до конца календарного года, в котором произойдет прекращение военного положения, удвоить лимит благотворительных взносов для предприятий с 4% до 8% от прибыли.

Таким образом, предприятия смогут направлять до 8% прибыли на благотворительность без дополнительной налоговой нагрузки, но при условии, что из этой суммы более 4% налогооблагаемой прибыли предыдущего отчетного года было перечислено благотворительным организациям.

Напомним:

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предлагает ввести военную цензуру расходов и растянуть гарантированное льготное финансирование ERA в $50 млрд не на год, а на три года на фоне неопределенности в будущем.