Зеленский: Украине нужно $30 миллиардов для производства оружия и сдерживания РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников предоставить около 30 миллиардов долларов до конца года для увеличения внутреннего производства оружия и сдерживания наступления России.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Мы еще не работаем на полную мощность", - сказал Зеленский во вторник на пресс-конференции в Киеве. По его словам, именно 30 миллиардов долларов нужно, чтобы покрыть этот дефицит. Он назвал эту сумму "приблизительной оценкой" стоимости военных целей Украины.

Правительство Зеленского все больше сосредотачивается на внутренних усилиях, поскольку дипломатия Трампа пока не дает результатов, а российские войска усилили атаки ракетами и дронами - в этом месяце были одни из самых масштабных ударов за три года войны.

Вопрос финансирования критический, поскольку объемы международной помощи, которая поступала с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, сокращаются, а конец боевых действий пока не видно.

Зеленский сказал, что источником финансирования могут стать замороженные российские активы - и он планирует призвать страны Группы семи (G7) активизировать усилия в этом направлении. В прошлом году G7 предложила пакет кредитов на 50 миллиардов евро (56,5 миллиардов долларов), который должен быть обеспечен доходами с примерно 300 миллиардов долларов замороженных российских активов.

"Это активы страны, которая принесла войну на нашу землю", - сказал Зеленский, - "Я считаю, что существует много инструментов для финансирования украинских военных усилий".

Также Зеленский отметил необходимость увеличить запасы военных дронов до 1000 единиц и поднять количество дроновых операций против России со 100 до 300-500 в день.

"Это покажет россиянам, что ответ будет, если партнеры нам помогут", - сказал он. - "Проблема не в мощностях производства, а в финансировании".

Напомним:

Украина перечислила $770 миллионов иностранным поставщикам оружия в качестве предоплаты, однако значительная часть этого оружия и боеприпасов так и не была доставлена.