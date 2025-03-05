Кабмин изменил порядок бронирования работников строительных бригад связи

Кабинет министров 4 марта принял изменения в порядок бронирования военнообязанных работников мобильных операторов и интернет-провайдеров, чтобы дать возможность операторам обеспечить стабильность интернета и мобильной связи, особенно во время обесточиваний.

Об этом сообщается сайте "Правительственного портала", передает "Интерфакс-Украина".

"Работники поставщиков телекомуслуг, которые занимаются строительством сетей, устойчивых к отключению электроэнергии, по технологии xPON или которые строят энергоустойчивые сети на автодорогах и национальных дорогах подлежат бронированию. Для этого необходимо решение Минцифры об определении предприятия критически важным и включение руководителем предприятия работников в состав таких бригад", - говорится в сообщении.

Решение способствует бесперебойному функционированию критически важной телеком-инфраструктуры и укрепляет цифровую устойчивость страны во время военного положения.

"Стабильная связь и интернет - не просто удобство, а критическая потребность в условиях войны. Бронирование строительных бригад связи будет способствовать быстрому развитию энергонезависимых сетей, которые будут гарантировать бесперебойную работу критически важных предприятий и сервисов", - отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратив.

Напомним:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ответе на петицию сообщил, что Кабинет министров намерен увеличить до 75% возможность бронирования от мобилизации работников, предоставляющих услуги по поставке тепловой энергии, горячей воды, водоснабжения и водоотведения и управления бытовыми отходами.