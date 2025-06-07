За неделю Нацбанк продал 639 миллионов долларов

За неделю со 2 по 6 июня Национальный банк Украины продал на межбанке 638,8 млн долл, при этом не покупал.

Об этом известно из статистики НБУ.

За период, со 2 по 6 мая Нацбанк продал на межбанке 638,8 млн долл, что на 14,4 млн долл меньше, чем на прошлой неделе. При этом, за неделю Нацбанк не покупал валюту.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года, официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022 года.

Напомним:

За неделю с 19 по 23 мая Национальный банк Украины продал на межбанке 653,2 млн долл, при этом не покупал.