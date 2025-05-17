За неделю Нацбанк продал 755 миллионов долларов

За неделю с 12 по 16 мая Национальный банк Украины продал на межбанке 755,1 млн долл, при этом купил 200 тыс долл.

Об этом известно из статистики НБУ.

За период, с 12 по 16 мая Нацбанк продал на межбанке 755,1 млн долл, что на 130,9 млн долл больше, чем на прошлой неделе. При этом, за неделю Нацбанк купил 200 тыс долл, что на 600 тыс меньше, чем на прошлой неделе.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года, официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022 года.

Напомним:

За неделю с 5 по 9 мая Национальный банк Украины продал на межбанке 624,1 млн долл, при этом купил 800 тыс долл.