Нацбанк за неделю продал более 708 миллионов долларов

За неделю с 25 по 29 ноября Национальный банк Украины продал на межбанке 708,5 млн долл., при этом не покупал валюту.

Об этом известно из статистики НБУ.

Согласно данным, с 25 по 29 ноября Нацбанк продал 590 млн долл., что на 118,5 млн долл. больше, чем на прошлой неделе. При этом Нацбанк вторую неделю не покупает валюту.

В общей сложности с начала года Нацбанк продал почти 29,7 млрд долл., тогда как купил 125,6 млн дол.

Ранее сообщалось , что Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают, это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведение в целевой диапазон 5%.

2 октября 2023 г. Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться – впервые с июля 2022 года.

Напомним:

За неделю с 18 по 22 ноября Национальный банк Украины продал на межбанке 590 млн долл., при этом не покупал валюту.