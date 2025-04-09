Валюта Китая обновила 17-летний минимум на фоне обострения торговой войны

Китайский юань в среду завершил день на самом низком уровне с декабря 2007 года - 7,3498 за доллар.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что причиной падения стала эскалация торговой войны с США и новые высокие пошлины, которые вступили в силу на этой неделе.

Оффшорный юань ночью достиг рекордного минимума 7,4288, но частично восстановил позиции в азиатскую сессию - до 7,3769. Обе версии юаня потеряли более 1% с начала месяца.

Вашингтон ввел новые "взаимные" тарифы, в частности 104% пошлины на китайские товары. В ответ Пекин ищет пути стабилизации финансовых рынков и планирует расширить фискальную поддержку.

"Это уменьшит ВВП Китая где-то на 1,0-1,5% в зависимости от степени перенаправления (экспорта через другие страны)", - говорится в записке Capital Economics. "Это больший удар, чем мы предполагали, но, вероятно, он будет компенсирован дальнейшим расширением фискальной поддержки".

Центральный банк Китая пытается избежать резкого падения курса. В среду он установил самый низкий с сентября 2023 года фиксинг - 7,2066 за доллар, но немного жестче, чем ожидалось. Издание добавляет, что это сигнал о нежелании допустить стремительное обесценивание валюты.

Напомним:

Китай ответил Трампу, введя 84% пошлину на американские товары.

Китай начал цензурировать некоторый контент связанный с тарифами в социальных сетях после того, как вступили в силу тотальные пошлины США на китайские товары.

Соединенные Штаты наложили на Китай пошлины в 104%, которые вступят в силу с 9 апреля.