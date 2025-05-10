НБУ изменит валютные ограничения

Нацбанк смягчил валютные ограничения и начал реализацию стимулирующей валютной либерализации.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Целью либерализации в НБУ отметили содействие притоку дополнительного капитала в экономику Украины.

"Украинские предприятия получили возможность осуществлять отдельные валютные операции сверх установленных ограничений в пределах инвестиционного лимита. Он равен сумме средств, привлеченных с 12 мая 2025 года в уставный капитал этих предприятий от иностранных инвесторов", - говорится в сообщении.

Кроме этого начал действовать ряд других смягчений:

расширяются возможности финансирования зарубежных представительств украинских компаний;

бизнес может осуществлять платежи, связанные с судебными процедурами по невыполнению нерезидентами условий по импортным и экспортным контрактам;

увеличиваются лимиты на расчеты корпоративными карточками за рубежом;

разрешаются отдельные валютные операции на условиях "форвард";

обеспечивается возможность оплаты консульских сборов на счета дипломатических представительств и консульских учреждений Украины за рубежом;

вводится упрощенный порядок открытия любых счетов для военнослужащих, а не только текущих счетов для получения денежного обеспечения.

В Нацбанке сообщили также о некоторых ограничениях.

В частности регулятор запретил банкам завершать валютный надзор за операцией по импорту товаров в случае возврата нерезидентом импортеру средств в гривне с лоро-счетов банков-нерезидентов;

Также распространяет ежемесячный лимит в 500 тыс. грн на расчеты за рубежом платежными карточками, открытыми украинскими банками к счетам в иностранной валюте, для оплаты отдельных видов услуг.