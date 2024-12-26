Украина выполнила еще два пункта ЕС, чтобы получать деньги по программе Ukraine Facility

Кабинет министров утвердил Стратегию развития приграничной инфраструктуры со странами Евросоюза и Молдовы до 2030 года, а также Стратегию по реформированию психоневрологических и других интернатных учреждений до 2034 года.

Об этом сообщило МиЭкономики.

Эти два стратегических документа являются шагами Плана Украины по программе финансовой помощи Ukraine Facility.

Стратегия развития пограничной инфраструктуры предусматривает реконструкцию пунктов пропуска на границе со странами ЕС, создание сети сервисных зон, упрощение процедур пересечения границы (цифровизация и внедрение совместного контроля) в соответствии со стандартами Европейского Союза.

Второй документ - Стратегия по реформированию психоневрологических и других интернатных учреждений до 2034 года - предусматривает развитие социальных услуг и поддержку людей с повышенными потребностями с целью обеспечения их возможности самостоятельно проживать в обществе.

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Напомним:

Ukraine Facility - программа поддержки Украины от ЕС объемом 50 млрд евро будет действовать с 2024 до 2027 года.

В мае Совет Европейского Союза принял план Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility объемом 50 млрд евро.

Украина получила 4,1 млрд евро от Европейского Союза по программе Ukraine Facility.