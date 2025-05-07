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В Сумах построят четыре "подземные школы"

Виктор Волокита — 7 мая, 15:24
В Сумах построят четыре подземные школы
пресслужба уряду

В Сумах планируют построить четыре "подземные школы", а в пределах области их количество достигнет одиннадцати.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Сумскую область.

Как рассказали в пресс-службе Кабмина, в Сумах он посетил школу, где строится подземное хранилище.

"Защитное сооружение будет вмещать 500 человек и даст возможность детям учиться очно и в безопасности. На реализацию этого проекта было выделено около 117 млн грн из государственного и местного бюджетов", - отметил Шмыгаль, добавив, что завершить строительство должны до начала следующего учебного года.

Он также рассказал, что сейчас обучение в школе проходит в смешанном формате.

Напомним:

Кабинет министров на заседании 18 апреля распределил субвенцию в объеме 830 млн грн на обустройство укрытий в учреждениях общего среднего образования.

строительство

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