В Сумах построят четыре "подземные школы"

В Сумах планируют построить четыре "подземные школы", а в пределах области их количество достигнет одиннадцати.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Сумскую область.

Как рассказали в пресс-службе Кабмина, в Сумах он посетил школу, где строится подземное хранилище.

"Защитное сооружение будет вмещать 500 человек и даст возможность детям учиться очно и в безопасности. На реализацию этого проекта было выделено около 117 млн грн из государственного и местного бюджетов", - отметил Шмыгаль, добавив, что завершить строительство должны до начала следующего учебного года.

Он также рассказал, что сейчас обучение в школе проходит в смешанном формате.

Напомним:

Кабинет министров на заседании 18 апреля распределил субвенцию в объеме 830 млн грн на обустройство укрытий в учреждениях общего среднего образования.