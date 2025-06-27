Прибыли промышленных предприятий Китая резко упали из-за пошлин США

Прибыли китайских промышленных компаний в мае упали сильнее всего с октября, что свидетельствует о слабости экономики на фоне повышенных пошлин со стороны США и длительного дефляционного давления.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным Национального бюро статистики КНР, доходы промышленных предприятий в прошлом месяце уменьшились на 9,1% в годовом измерении. Это отменило скромный рост в начале года и привело к общему падению на 1,1% за первые пять месяцев 2025 года.

Особенно заметно пострадал автопром: прибыли автопроизводителей в январе-мае сократились на 11,9% г/г - худший показатель с первого квартала 2023 года. Компании ведут изнурительную ценовую войну на фоне жесткой конкуренции за долю рынка и растущих торговых барьеров.

Такое ухудшение подрывает деловую уверенность и может сдержать инвестиции и найм работников. Это также подчеркивает потребность в дополнительных государственных стимулах со стороны Пекина для достижения цели роста ВВП на уровне около 5%. Хотя некоторые экономисты и улучшили прогнозы после недавнего "перемирия" в торговой войне с США и оживления потребления.

По словам аналитика бюро статистики Ю Вейнина, главные причины снижения прибылей - "недостаточный спрос, снижение цен на промышленную продукцию и краткосрочные колебания".

Прибыли снижались даже несмотря на правительственную программу субсидий на обновление оборудования и бытовой техники, которая частично поддержала некоторые сектора. Например, производители оборудования для "умных" устройств увеличили прибыли более чем вдвое за первые пять месяцев года, а производители общего промышленного оборудования и кухонной техники - на двузначные проценты.

Снижение прибыли в мае произошло несмотря на рост промышленного производства на 5,8%. Всего в январе-мае прибыли промышленных предприятий составили 2,72 трлн юаней ($379 млрд), что более чем на 20% меньше, чем за тот же период в 2021-2022 годах.

Наибольшее проседание зафиксировано в горнодобывающем секторе: падение прибыли за пять месяцев составило 29% г/г. Компании, занимающиеся добычей и обработкой угля и черных металлов, показали еще худшие результаты - по крайней мере -45%. Государственные предприятия, которые доминируют в этом секторе, также подверглись значительному ухудшению.

Несмотря на давление со стороны автопроизводителей, промышленность в целом смогла продемонстрировать рост доходов на 5,4%, а предприятия сферы коммунальных услуг - на 3,7%.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Китай подписали торговое соглашение, достигнутое в прошлом месяце в Женеве.

Ранее сообщалось, что обновленноеторговое перемирие между США и Китаем не затронуло один из ключевых вопросов - ограничение экспорта редкоземельных магнитов, которые играют ключевую роль в оборонном секторе.

Пекин не обязался предоставить разрешение на экспорт некоторых специализированных редкоземельных магнитов, которые нужны поставщикам американской армии для производства истребителей и ракетных систем.

В то же время США сохраняют ограничения на экспорт в Китай передовых чипов искусственного интеллекта, опасаясь, что те могут быть использованы в военных целях.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал соглашение, которое устраняет некоторые торговые барьеры между Великобританией и США, но не отменил пошлины на импорт стали.

Это произошло после недель переговоров по имплементации частей договора, которые, как надеется правительство Великобритании, защитят британский бизнес от влияния тарифов, введенных Трампом.