Полиция задержала организаторов финансовой пирамиды VinEco и Vinex Тгаԁех Тгеԁе

Полиция Одесской области разоблачила и прекратила деятельность мошенников, которые основали финансовую пирамиду VinEco и Vinex Тгаԁех.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Полицейские установили, что основал "пирамиду" 28-летний житель Березовщины, привлекая к афере знакомых женщин в возрасте 55 и 61 года и других пока неустановленных лиц.

По материалам следствия,для выманивания денег у граждан сообщники создали видимость существования ООО под названием VinEco, которую впоследствии сменили на Vinex Тгаԁе, якобы занимающегося различными видами деятельности, главная из которых - инвестиционная, и получающего сверхприбыли.

Как сообщает полиция, злоумышленники убеждали граждан делать вклады в их фирму, обещая высокие проценты за пользование их средствами и обязательный возврат вкладов в любое время. Кроме этого, вкладчикам гарантировали дополнительные выплаты за привлечение новых инвесторов.

Сообщники находили клиентов в социальных сетях, мессенджерах, на сайтах, публичных встречах. Для заманивания людей в начале их втягивания в "пирамиду", им выплачивали минимальные суммы за счет части незаконно полученных средств других лиц. Деньги вкладчиков, которые перечислялись на электронные кошельки, злоумышленники тратили на собственные нужды.

По данным следствия, в течение 2022-2024 годов мошенники обманули сотни граждан, которые вкладывали в финансовую "пирамиду" десятки тысяч долларов. Сейчас известны имена семерых пострадавших, которым в целом нанесен ущерб на сумму более 200 тысяч долларов.

Полицейские провели обыски на территории Одесской и Киевской областей, в ходе которых изъяли вещественные доказательства, в частности компьютерную технику, документацию, телефоны, деньги, автомобили и другие.

Сейчас задержаны три человека, им сообщено о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним:

В Одессе действовала сеть нелегальных игорных заведений, которую разоблачили детективы Бюро экономической безопасности. Организаторы сети предоставляли доступ к азартным играм в сети Интернет.