Украинский агроэкспорт в ЕС может остановиться

Украина и Европейская Комиссия имеют договоренность наработать в течение июня-июля 2025 года решение относительно дальнейшего экспорта украинской агропродукции на европейский рынок.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в кулуарах Agro Ukraine Summit 2025 в Киеве 6 июня, передает "Интерфакс-Украина".

"Без разделения (обновленных квот на агропродукцию - ред.) на 2-3 месяца тех объемов по большинству направлений для нашего агросектора хватит. Поэтому в краткосрочной перспективе 2-3 месяцев точно негативного влияния (на украинскую экономику - ред.) не будет. Поэтому так договорились, что за 2 месяца найти новое решение", - сказал он журналистам.

Высоцкий признал, если за этот период решение не будет найдено, то в августе-сентябре предложенные квоты на агропродукцию начнут исчерпываться по принципу "7/12", и агроэкспорт в ЕС остановится.

Первый замминистра назвал "наиболее чувствительными" ограничения на такие товарные позиции, как сахар, мясо птицы, мед, биоэтанол, пшеницу, томатную пасту, соки, сухое молоко и сливочное масло.

"Это те продукты, по которым объективно Украина имеет потенциал экспорта больше, чем квоты 2021 года. Если не удастся договориться об увеличении объемов, тогда может быть негативное влияние", - констатировал Высоцкий.

Он добавил, что одним из сценариев переговоров сейчас является разделение ограничений на торговые таможенные коды, что может быть своеобразным спасением для таких товаров как мука, макаронные изделия и т.д., которые попали под одну квоту вместе с зерном и могут существенно пострадать.

Высоцкий подтвердил, что Минагрополитики оценивает макроэкономическое и глобальное влияние введенных ЕК ограничений в $3,5 млрд.

Он порекомендовал аграриям и трейдерам активно искать альтернативные рынки для сбыта агропродукции.

"На самом деле, наличие альтернативных рынков - это всегда хорошо. Если можно производить больше, то почему не производить, не продавать на другие рынки? Чем больше имеющихся доступных рынков, тем всегда лучше. Даже имея свободную торговлю, всегда хорошо иметь дифференциацию и диверсификацию", - подчеркнул он.

Первый заместитель министра констатировал, что рынок Европейского Союза - это более 500 миллионов потребителей, которым особой альтернативы Украина пока не имеет. Однако нужно, по его словам, внимательнее смотреть на рынки Юго-Восточной Азии, Индии и Китая, которые имеют совсем другое логистическое плечо, определенные ограничения и принципиально другие существенные расходы.

Напомним:

6 июня "торговый безвиз" с Евросоюзом официально закончился: для Украины вернули квоты. Европейская Комиссия утвердила объем квот на украинскую сельхозпродукцию, которые будут действовать с 6 июня и до конца 2025 года в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Первые автономные торговые меры вступили в силу 4 июня 2022 года сроком на год, временно отменив пошлины, квоты и торговые ограничения для украинских товаров. Поэтому их дважды продлевали - 6 июня 2023 года и 6 июня 2024 года.

Украина потеряет в июне-декабре 2025 года около 800 млн долл. США после восстановления 6 июня квот для украинской агропродукции, которая будет попадать в страны Евросоюза.