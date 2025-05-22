Украина предлагает ЕС принять участие в финансировании ВСУ: обоснование министра

Украина предлагает западным партнерам принять участие в финансировании украинских вооруженных сил и интегрировать украинскую армию в оборонную систему Европы.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко по результатам поездки в Канаду, где состоялась встреча финансового блока G7.

"Ключевая тема, которую поднимали с партнерами, - пути обеспечения финансовых потребностей Украины на 2026 год. Сейчас ведем диалог о возможности интеграции украинского военного потенциала в оборонную систему Европы", - отметил Марченко.

По его словам, такое решение имеет ряд стратегических преимуществ для Украины, в частности сохранение финансовой стабильности в 2026 году и в дальнейшем, а для ЕС - обеспечение безопасности от потенциальной российской агрессии, поскольку украинская армия имеет весь необходимый для этого опыт.

"Расходы на обеспечение украинских вооруженных сил для безопасности Европы будут составлять небольшую долю ВВП ЕС", - отметил Марченко.

По его словам, эта доля ВВП может быть распределена между странами, которые готовы присоединиться к инициативе, и включена в расчет оборонных расходов в соответствии с обязательствами этих стран перед НАТО.

"Учитывая военные риски, Европа уже ищет пути укрепления обороны, в частности через увеличение численности военного персонала. Но развитие подобного потенциала потребует лет и значительных ресурсов. Интеграция украинских вооруженных сил - действенное решение, имеющее экономические преимущества для стран-партнеров", - подчеркнул Марченко.

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