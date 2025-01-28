Остановка USAID оставила без денег треть проектов по цифровизации в Украине – СМИ

Остановка фінансирования от USAID оставила без части средств примерно треть от всех проектов в сфере GovTech в Украине.

Об этом пишет DOU со ссылкой на мнение эксперта Романа Ланского.

"USAID различными проектами закрывало финансирование около трети всего GovTech. Возможно, даже немного больше. Поэтому все новые инициативы приостанавливаются, а оплачивают только то, что реализовано до 24 января. Далее все контракты, включая ФЛП, скорее всего будут на холде в течение трех месяцев. Но это предварительная информация, все может измениться", - говорит Ланский.

В Kitsoft (компании, которая разрабатывает и внедряет цифровые технологии для государственных органов) отмечают, что эта ситуация приведет к замедлению цифровой трансформации страны. Частично компании будут вынуждены переориентироваться.

"Мы планировали большое количество проектов, в частности с Минцифры. Доля проектов, финансируемых USAID, составляет до 30%, они важны, но не единственные. Поэтому глобально наши планы не меняются, однако темпы роста это замедляет", - прокомментировал CEO Kitsoft Александр Ефремов.

Напомним:

25 января 2025 года Государственный секретарь США Марко Рубио издал приказ, который приостанавливает на 90 дней финансирование большинства программ иностранной помощи, включая поддержку Украины.

Американское агентство по международному развитию (USAID) в Украине 16 января 2025 года получило приказ приостановить все проекты и расходы на них после распоряжения Госдепа США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита..