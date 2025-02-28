В Украине будут применять новый коэффициент к акцизу на сигареты

С 1 апреля этого года производители и импортеры сигарет в Украине будут применять коэффициент 1,1 к минимальному акцизному налоговому обязательству.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Применение коэффициента обусловлено тем, что по результатам декларирования плательщиками акциза за 2024 год доля общей суммы налоговых обязательств по акцизному налогу в средневзвешенной розничной цене сигарет составляет 55,8%, что меньше нормативных 60%.

В ГНС рассказали, что повышающий коэффициент будет распространяться на всех производителей и импортеров сигарет без фильтра и сигарет с фильтром.

Коэффициент 1,1 будет действовать при расчете акцизного налога, который уплачивается за марки, полученные в период с 1 апреля по 31 декабря 2025 года, а также при определении налогового обязательства в декларациях по акцизному налогу за отчетные периоды апрель - декабрь 2025 года.

Напомним:

В Украине с 1 марта 2025 года начнется тестирование электронной системы прослеживаемости подакцизных товаров "еАкцизные марки", которая предусматривает маркировку алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет электронными акцизными марками.