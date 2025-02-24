В Украине тестирование электронной системы "еАкцизные марки" начнется с марта

В Украине с 1 марта 2025 года начнется тестирование электронной системы прослеживаемости подакцизных товаров "еАкцизные марки", которая предусматривает маркировку алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет электронными акцизными марками.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.

"С 1 марта до 31 декабря 2025 года будет продолжаться тестирование программного обеспечения электронной системы оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах", - указано в сообщении.

В ГНС рассказали, что продукция должна быть маркирована бумажными акцизными марками. Дополнительно могут наноситься графические элементы электронных марок, но так, чтобы не перекрывать QR-код, штрих-код и другие реквизиты бумажной марки.

Новая электронная система позволит генерировать серийные номера марок, формировать уникальные идентификаторы, осуществлять активацию и деактивацию электронных марок, а также отслеживать перемещение маркированной продукции.

Напомним:

С 1 января 2026 года контроль за перемещением произведенных или ввезенных товаров (алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах) будет осуществляться с помощью электронных марок акцизного налога.