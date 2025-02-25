Немецкий Центробанк понес рекордные убытки впервые с 1979 года

Центральный банк Германии (Bundesbank) завершил 2024 год с дефицитом в 19,2 млрд евро.

Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что последний раз подобное случалось 45 лет назад. Основная причина убытков - резкое повышение процентных ставок Европейским центробанком (ЕЦБ), которое началось в 2022 году для борьбы с инфляцией.

Ранее Bundesbank покупал краткосрочные гособлигации и зарабатывал на этом, пока ставки были низкими. Однако после их роста расходы на выплату процентов резко подскочили.

Фактически Bundesbank был в минусе еще в 2023 году, но тогда покрыл недостаток за счет резервов, использовав 700 млн евро. На этот раз банк решил не тратить резервы, хотя их объем вырос на 70 млрд евро, достигнув 267 млрд евро, главным образом из-за подорожания золота.

Хотя получение прибыли не является главной задачей центральных банков, Бундесбанк обычно перечислял в федеральный бюджет около 2,5 млрд евро ежегодно. Теперь эти поступления прекратились.

Напомним:

Руководитель Deutsche Bank, крупнейшего кредитора Германии, Кристиан Зевинг надеется, что следующее правительство страны сможет взяться за дело и исправить больную экономику.

Немецкое промышленное лобби считает, что крупнейшая экономика Европы сократится третий год подряд в 2025 году, сократившись на 0,1%.