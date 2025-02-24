НБУ отменил лицензию компании гражданки РФ, которая покупала активы закрытых банков Украины

Национальный банк аннулировал финансовую лицензию компании "Спектрум Эссетс", владелица которой, по данным"Схем", скрыла от украинских органов власти свое российское гражданство.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Так, Нацбанк отозвал лицензию на деятельность финансовой компании ввиду признания деловой репутации этого учреждения небезупречной.

В начале февраля НБУ принял решение о признании деловой репутации "Спектрум Эссетс" и его владельцев, в частности Евсеевой Марины, небезупречной, поскольку получил подтверждение от государственных органов специального назначения информации о наличии у Евсеевой гражданства Российской Федерации.

В то же время ООО "Спектрум Эссетс" предоставило Национальному банку недостоверную информацию о том, что Евсеева Марина не имеет гражданства РФ.

По данным "Радио Свободы", "Спектрум Эссетс" может потерять еще и активы ликвидированных банков, которые компания приобрела на аукционе в феврале 2024 года. Правила государственных торгов запрещают в них участие граждан РФ.

В то же время пока Фонд гарантирования вкладов, который и выставил активы банков на аукцион, соглашения со "Спектрум Эссетс" не разрывал, пишет издание.

Напомним:

Компания, принадлежащая гражданке РФ, победила в торгах на покупку активов 2 ликвидированных российских банков и одного обанкротившегося украинского.