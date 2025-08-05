Нацбанк показал курс доллара и евро на среду 6 августа
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Официальный курс евро к гривне в среду 6 августа уменьшился на 25 копеек до 48,09 грн.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на 6 августа.
В свою очередь, курс доллара уменьшился на 11 копеек.
Официальные курсы на среду 6 августа установлены на таком уровне:
- 1 доллар США - 41,68 грн (41,79 грн по состоянию на 5 августа);
- 1 евро - 48,09 грн (48,34 грн по состоянию на 5 августа).
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