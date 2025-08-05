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Нацбанк показал курс доллара и евро на среду 6 августа

Алексей Артемчук — 5 августа, 17:31
Нацбанк показал курс доллара и евро на среду 6 августа
Фото: Getty Images

Официальный курс евро к гривне в среду 6 августа уменьшился на 25 копеек до 48,09 грн.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на 6 августа.

В свою очередь, курс доллара уменьшился на 11 копеек.

Официальные курсы на среду 6 августа установлены на таком уровне:

  • 1 доллар США - 41,68 грн (41,79 грн по состоянию на 5 августа);
  • 1 евро - 48,09 грн (48,34 грн по состоянию на 5 августа).

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