Нацбанк показал курс доллара и евро на среду 23 июля

Доллар официально подешевел на 5 копеек, зато евро подорожало на 7 копеек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Официальные курсы на среду, 23 июля, составят:

1 доллар США - 41,76 грн (41,81 грн по состоянию на 22 июля);

1 евро - 48,86 грн (48,79 грн по состоянию на 22 июля).

Напомним:

Ранее, 22 апреля 2025 года евро достиг своего последнего исторического рекорда в 47,76 гривны.

Впоследствии курсовые рекорды начали фиксировать в июне: первый - 13 июня, а второй - 20 июня в 48,20 грн. В третий раз - 25 июня 2025 года в 48,50 гривны. Всего за июнь евросоюзовская валюта выросла на 1,7 гривны.

По состоянию на 30 июня, официальный курс доллара к гривне увеличился на 8 копеек, евро вырос на 15 копеек и установил новый рекорд в четвертый раз.

По состоянию на 1 июля, курс НБУ доллара к гривне вырос на 13 копеек, евро добавил 20 копеек и установил новый рекорд в пятый раз.