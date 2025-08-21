На банкнотах номиналом 20 гривен появится лозунг "Слава Украине! Героям слава!"

Национальный банк с 21 августа вводит в обращение модифицированные банкноты номиналом 20 гривен. В правой верхней части на оборотной стороне банкнот будет размещен патриотический лозунг "Слава Украине! Героям слава!"

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Говорится, что все остальные элементы дизайна и защиты этих банкнот соответствуют банкнотам номиналами 20 гривен образца 2018 года, изображения и описания которых размещены на страницах официального Интернет-представительства Национального банка.

Модифицированными банкнотами номиналом 20 гривен НБУ с 21 августа будет подкреплять банки и СИТ-компании для дальнейшей их выдачи клиентам и на замену изношенных, поврежденных и изъятых из наличного обращения банкнот.

Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 20 гривен предыдущего образца на модифицированные банкноты, сообщает Нацбанк.

"Как законное платежное средство они будут находиться в обращении вместе с другими банкнотами соответствующих номиналов предыдущих лет выпуска и обязательны к приему по их номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины для всех видов платежей и зачисления на счета", - говорится в сообщении.

Напомним:

В августе 2024 года Национальный банк Украины выпустил модифицированные банкноты национальной валюты, дополнив их дизайн лозунгом современной Украины: "Слава Украине! Героям слава!". В частности, с 08 августа 2024 года - номиналами 500 и 1000 гривен; с 23 августа 2024 года - номиналом 50 гривен.