Курс валют на 13 августа: сколько стоит доллар и евро

По состоянию на 13 августа, официальный курс доллара к гривне уменьшился на 2 копейки, евро - на 12 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,42 грн, евро - 48,07 грн (на 12 августа доллар - 41,44 грн, евро - 48,19 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,41 - 41,48 грн. Евро - 48,28 и 48,52 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,20 - 41,70 грн (курс на 12 августа - 41,20 - 41,70 грн);

Евро - 48,00 - 48,70 грн (курс на 12 августа - 47,90 - 48,50 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,05 - 41,65 грн;

Ощадбанк - 41,35 - 41,75 грн;

Укрсиббанк - 41,15 - 41,70 грн;

ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;

Райффайзен - 41,34 - 41,64 грн.

Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:

Приватбанк - 47,80 - 48,80 грн;

Ощадбанк - 47,90 - 48,70 грн;

Укрсиббанк - 47,75 - 48,65 грн;

ПУМБ - 47,90 - 48,60 грн;

Райффайзен - 48,10 - 48,67 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 42,01 грн за доллар, monobank - 41,99 грн.

