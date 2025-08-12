Курс валют на 12 августа: сколько стоит доллар и евро
Фото: Getty Images
По состоянию на 12 августа, официальный курс доллара к гривне вырос на 6 копеек, евро не изменился.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,44 грн, евро - 48,19 грн (на 11 августа доллар - 41,38 грн, евро - 48,19 грн).
На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,37 - 41,45 грн. Евро - 48,17 и 48,38 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,20 - 41,70 грн (курс на 11 августа - 41,20 - 41,70 грн);
- Евро - 47,90 - 48,59 грн (курс на 11 августа - 48,00 - 48,65 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
- Приватбанк - 41,00 - 41,60 грн;
- Ощадбанк - 41,25 - 41,70 грн;
- Укрсиббанк - 41,15 - 41,75 грн;
- ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;
- Райффайзен - 41,25 - 41,54 грн.
Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:
- Приватбанк - 47,60 - 48,60 грн;
- Ощадбанк - 47,90 - 48,70 грн;
- Укрсиббанк - 47,90 - 48,80 грн;
- ПУМБ - 48,00 - 48,70 грн;
- Райффайзен - 47,80 - 48,35 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 42,01 грн за доллар, monobank - 41,99 грн.
