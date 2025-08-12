Курс валют на 12 августа: сколько стоит доллар и евро

По состоянию на 12 августа, официальный курс доллара к гривне вырос на 6 копеек, евро не изменился.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,44 грн, евро - 48,19 грн (на 11 августа доллар - 41,38 грн, евро - 48,19 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,37 - 41,45 грн. Евро - 48,17 и 48,38 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,20 - 41,70 грн (курс на 11 августа - 41,20 - 41,70 грн);

Евро - 47,90 - 48,59 грн (курс на 11 августа - 48,00 - 48,65 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,00 - 41,60 грн;

Ощадбанк - 41,25 - 41,70 грн;

Укрсиббанк - 41,15 - 41,75 грн;

ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;

Райффайзен - 41,25 - 41,54 грн.

Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:

Приватбанк - 47,60 - 48,60 грн;

Ощадбанк - 47,90 - 48,70 грн;

Укрсиббанк - 47,90 - 48,80 грн;

ПУМБ - 48,00 - 48,70 грн;

Райффайзен - 47,80 - 48,35 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 42,01 грн за доллар, monobank - 41,99 грн.

Читайте также: Курс евро уже выше 50 гривен. Что происходит?