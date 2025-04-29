Крупнейший банк Германии получил рекордную за 14 лет прибыль на фоне пошлин Трампа

Deutsche Bank зафиксировал самую высокую квартальную прибыль за 14 лет на фоне роста доходов от торговли облигациями и валютами из-за рыночной волатильности, вызванной тарифной политикой Трампа.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Прибыль до уплаты налогов выросла на 39% в годовом измерении и достигла €2,8 млрд в первом квартале 2025 года, что на 7% превысило прогнозы аналитиков.

Доходы выросли на 10% - до самого высокого уровня за десятилетие - благодаря активной торговле облигациями и валютами на фоне роста глобальной рыночной волатильности. Расходы банка уменьшились на 2% - в частности, из-за меньших расходов на судебные процессы.

Коэффициент расходов к доходам - ключевой показатель эффективности - также улучшился: до 61,2% против 68,2% годом ранее, что лучше целевого показателя в 65%.

Основным драйвером роста инвестиционного подразделения стали рекордные доходы от торговли долговыми инструментами и валютами, которые выросли на 17% в годовом измерении. В то же время доходы от размещения ценных бумаг и консалтинга упали на 8% - из-за значительного списания на одной неназванной позиции в сфере рискового финансирования.

Результаты Deutsche отражают более широкую тенденцию среди глобальных банков, которые получили выгоду от рыночной волатильности, вызванной пошлинами США, хотя опасения относительно роста дефолтов и ослабления инвестиций начинают влиять на рыночные настроения.

Несмотря на снижение объема проблемных кредитов на 27% в годовом измерении, общие резервы под кредитные риски выросли до €471 млн - на 16% больше, чем ожидалось.

"Тень возможной глобальной торговой войны до сих пор нависает над рынками", - предупредил Зевинг в обращении к работникам банка, - "И хотя мы надеемся, что эскалации не будет, уровень неопределенности и волатильности, вероятно, будет оставаться высоким в ближайшей перспективе".

Напомним:

Германия пересмотрела свой экономический прогноз на 2025 год - теперь правительство ожидает нулевой рост, тогда как ранее прогнозировался рост ВВП на 0,3%.