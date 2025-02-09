Киевводоканал опроверг информацию о повышении тарифов: был технический сбой

"Киевводоканал" опроверг информацию, чтобы он якобы поднял тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения.

Об этом сообщили в компании.

"Сегодня в соцсетях и Telegram-каналах начала появляться информация о том, что Киевводоканал якобы поднял тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в 4 раза", - говорится в сообщении.

В "Киевводоканале" уверяют, что эта информация не соответствует действительности. А тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения применяются на уровне тарифов, которые применялись по состоянию на 24 февраля 2022 года.

"Несоответствия в начислениях возникли из-за технического сбоя с обработкой информации в платежных системах. В биллинговой системе Киевводоканала начисления отображаются верно. Советуем потребителям сегодня не осуществлять платежных операций, пока проблема не будет исправлена", - также отметили в компании.

Напомним:

"Киевводоканал" получил от правительства Японии оборудование для очистки питьевой воды и экстренного восстановления канализации.