Курс валют на 1 августа: сколько стоит доллар и евро
Getty Images
По состоянию на 1 августа, официальный курс доллара к гривне упал на 5 копеек, евро - на 40 копеек.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,71 грн, евро - 47,74 грн (на 31 июля доллар - 41,76 грн, евро - 48,14 грн).
На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,62 - 41,70 грн. Евро - 47,85 и 48,15 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,42 - 42,00 грн (курс на 31 июля - 41,45 - 42,00 грн);
- Евро - 47,50 - 48,15 грн (курс на 31 июля - 47,62 - 48,37 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
- Приватбанк - 41,28 - 41,88 грн;
- Ощадбанк - 41,45 - 41,90 грн;
- Укрсиббанк - 41,40 - 41,99 грн;
- ПУМБ - 41,40 - 42,00 грн;
- Райффайзен - 41,60 - 41,88 грн.
Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:
- Приватбанк - 47,15 - 48,15 грн;
- Ощадбанк - 47,45 - 48,30 грн;
- Укрсиббанк - 47,85 - 48,85 грн;
- ПУМБ - 47,70 - 48,40 грн;
- Райффайзен - 47,45 - 47,95 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 42,01 грн за доллар, monobank - 41,99 грн.
Читайте также: Курс евро уже выше 50 гривен. Что происходит?