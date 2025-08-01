Курс валют на 1 августа: сколько стоит доллар и евро

По состоянию на 1 августа, официальный курс доллара к гривне упал на 5 копеек, евро - на 40 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,71 грн, евро - 47,74 грн (на 31 июля доллар - 41,76 грн, евро - 48,14 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,62 - 41,70 грн. Евро - 47,85 и 48,15 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,42 - 42,00 грн (курс на 31 июля - 41,45 - 42,00 грн);

Евро - 47,50 - 48,15 грн (курс на 31 июля - 47,62 - 48,37 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,28 - 41,88 грн;

Ощадбанк - 41,45 - 41,90 грн;

Укрсиббанк - 41,40 - 41,99 грн;

ПУМБ - 41,40 - 42,00 грн;

Райффайзен - 41,60 - 41,88 грн.

Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:

Приватбанк - 47,15 - 48,15 грн;

Ощадбанк - 47,45 - 48,30 грн;

Укрсиббанк - 47,85 - 48,85 грн;

ПУМБ - 47,70 - 48,40 грн;

Райффайзен - 47,45 - 47,95 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 42,01 грн за доллар, monobank - 41,99 грн.

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