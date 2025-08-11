Нацбанк показал курс доллара и евро на вторник 12 августа

Официальный курс евро к гривне во вторник 12 августа остался без изменений - 48,19 грн.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на 12 августа.

В свою очередь, курс доллара укрепился на 6 копеек.

Официальные курсы на вторник 12 августа установлены на таком уровне:

1 доллар США - 41,44 грн (41,38 грн по состоянию на 11 августа);

1 евро - 48,19 грн (48,19 грн по состоянию на 11 августа).

