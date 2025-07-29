Нацбанк показал курс доллара и евро на среду 30 июля

Официальный курс евро к гривне в среду 30 июля обесценится на 47 копеек до 48,22 грн.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на среду 30 июля.

В свою очередь, курс доллара обесценится на 1 копейку.

Официальные курсы на среду 30 июля установлены на таком уровне:

1 доллар США - 41,78 грн (41,79 грн по состоянию на 29 июля);

1 евро - 48,22 грн (48,69 грн по состоянию на 29 июля).

Напомним:

Ранее, 22 апреля 2025 года евро достиг своего последнего исторического рекорда в 47,76 гривны.

Впоследствии курсовые рекорды начали фиксировать в июне: первый - 13 июня, а второй - 20 июня в 48,20 грн. В третий раз - 25 июня 2025 года в 48,50 гривны. Всего за июнь евросоюзовская валюта выросла на 1,7 гривны.

По состоянию на 30 июня, официальный курс доллара к гривне увеличился на 8 копеек, евро вырос на 15 копеек и установил новый рекорд в четвертый раз.