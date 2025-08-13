Нацбанк показал курс доллара и евро на четверг 14 августа

Официальный курс евро к гривне в четверг 14 августа укрепился на 57 копеек до 48,64 грн.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ.

В свою очередь, курс доллара увеличился на 9 копеек.

Официальные курсы на четверг августа установлены на таком уровне:

1 доллар США - 41,51 грн (41,42 грн по состоянию на 13 августа);

1 евро - 48,64 грн (48,07 грн по состоянию на 13 августа).

