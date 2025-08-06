Нацбанк показал курс доллара и евро на четверг 7 августа

Официальный курс евро к гривне в четверг 7 августа уменьшился на 25 копеек до 48,09 грн.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на 7 августа.

В свою очередь, курс доллара уменьшился на 11 копеек.

Официальные курсы на четверг 7 августа установлены на таком уровне:

1 доллар США - 41,61 грн (41,68 грн по состоянию на 6 августа);

1 евро - 48,28 грн (48,09 грн по состоянию на 6 августа).

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