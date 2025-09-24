Нацбанк показал курс доллара и евро на четверг 25 сентября
Getty Images
Официальный курс евро к гривне в четверг 25 сентября уменьшится на 15 копеек до 48,65 грн грн .
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ.
В свою очередь, курс доллара увеличится на 4 копейки.
Официальные курсы на четверг 25 сентября установлены на таком уровне:
- 1 доллар США - 41,41 грн (41,37 грн по состоянию на 24 сентября);
- 1 евро - 48,65 грн (48,80 грн по состоянию на 24 сентября).
