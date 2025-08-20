Нацбанк показал курс доллара и евро на четверг 21 августа

Официальный курс евро к гривне в четверг 21 августа уменьшится на 16 копеек до 48,16 грн.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ.

В свою очередь, курс доллара увеличится на 2 копейки.

Официальные курсы на четверг 21 августа установлены на таком уровне:

1 доллар США - 41,37 грн (41,35 грн по состоянию на 20 августа);

1 евро - 48,16 грн (48,32 грн по состоянию на 20 августа).

