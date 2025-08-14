Украинская правда
Нацбанк показал курс доллара и евро на пятницу 15 августа

Артур Крыжный — 14 августа, 17:35
Нацбанк показал курс доллара и евро на пятницу 15 августа
Getty Images

Официальный курс евро к гривне в пятницу 15 августа уменьшится на 20 копеек до 48,44 грн.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ.

В свою очередь, курс доллара уменьшится на 6 копеек.

Официальные курсы на пятницу 15 августа установлены на таком уровне:

  • 1 доллар США - 41,45 грн (41,51 грн по состоянию на 14 августа);
  • 1 евро - 48,44 грн (48,64 грн по состоянию на 14 августа).

