Нацбанк показал курс доллара и евро на пятницу 15 августа

Официальный курс евро к гривне в пятницу 15 августа уменьшится на 20 копеек до 48,44 грн.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ.

В свою очередь, курс доллара уменьшится на 6 копеек.

Официальные курсы на пятницу 15 августа установлены на таком уровне:

1 доллар США - 41,45 грн (41,51 грн по состоянию на 14 августа);

1 евро - 48,44 грн (48,64 грн по состоянию на 14 августа).

