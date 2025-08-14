Нацбанк показал курс доллара и евро на пятницу 15 августа
Официальный курс евро к гривне в пятницу 15 августа уменьшится на 20 копеек до 48,44 грн.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ.
В свою очередь, курс доллара уменьшится на 6 копеек.
Официальные курсы на пятницу 15 августа установлены на таком уровне:
- 1 доллар США - 41,45 грн (41,51 грн по состоянию на 14 августа);
- 1 евро - 48,44 грн (48,64 грн по состоянию на 14 августа).
