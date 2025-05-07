Глава ГНС хочет изменить налоговую нагрузку в регионах

Государственная налоговая служба работает над усовершенствованием подходов к расчету налоговой нагрузки с учетом региональных особенностей.

Об этом сообщил председатель ГНС Руслан Кравченко во время встречи с предприятиями и бизнес-ассоциациями Ивано-Франковщины.

Он отметил, что важным вопросом является существенная разница в налоговой нагрузке между регионами в пределах одной отрасли.

"К сожалению, до сегодняшнего дня не существовало унифицированных подходов к расчету налоговой нагрузки по регионам. Команда ГНС уже работает над разработкой справедливых подходов, которые будут учитывать особенности ведения хозяйственной деятельности в разных регионах", - рассказал Кравченко.

По его словам, конкретные предложения для бизнеса ожидаются до конца мая 2025 года.

Кравченко также обратил внимание, что в Ивано-Франковской области по сравнению с прошлым годом выросло более чем на 3,3 тысячи количество субъектов хозяйствования - до 90 тыс.

Напомним:

Более 1000 украинских предприятий в сфере розничной торговли получили информационные сообщения через Электронный кабинет для предупреждения возможных нарушений порядка проведения расчетов.