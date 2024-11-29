Госдолг Украины за месяц вырос на 4,35 миллиарда

В октябре 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась на 4,35 млрд грн, в долларовом эквиваленте - уменьшилась на 0,32 млрд долларов США.

Об этом сообщает Министерство финансов.

На 31 октября 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6,41 трлн грн, или 155,37 млрд долл. США.

Отмечается, что государственный и гарантированный государством внешний долг составил 4,58 трл грн (71,48% общей суммы), или 111,06 млрд дол. США; внутренний долг – 1,83 трл грн (28,52%), или 44,31 млрд дол. США.

Напомним:

Средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины снизилась на 21,8%.