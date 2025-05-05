Европейские банки заработали рекордные 13 миллиардов евро на торговле акциями

Пять ведущих инвестиционных банков Европы - UBS, BNP Paribas, Société Générale, Barclays и Deutsche Bank - в первом квартале 2025 года показали рекордный доход от торговли акциями и инструментами с фиксированным доходом.

Об этом пишет Financial Times.

Всего за три месяца они заработали 13 млрд евро, что стало самым высоким квартальным показателем за более чем десятилетие.

UBS и BNP Paribas достигли лучших результатов в истории. Торговые доходы швейцарского банка выросли почти на треть - до 2,5 млрд долл (2,3 млрд евро), тогда как BNP Paribas зафиксировал рекордные 2,8 млрд евро.

Deutsche Bank, несмотря на выход из торговли акциями, нарастил доходы от облигаций и валютных операций на 17%, Barclays - на 21%. Société Générale сообщил о росте выручки от операций с акциями более чем на 20% - до 1,06 млрд евро.

Пик активности на рынках наступил после объявления Дональдом Трампом 2 апреля новых пошлин. Это спровоцировало сильную волатильность и подтолкнуло объемы торгов до невиданных уровней.

"В некоторые дни объемы торгов превышали пиковые значения периода COVID примерно на 30%", - отметил генеральный директор UBS Серджио Эрмотти.

Для сравнения, за этот же период пять крупнейших банков Уолл-стрит заработали почти 37 млрд долл торгового дохода.

Предыдущий рекорд был в первом квартале 2022 года, когда европейские банки получили 12,8 млрд евро прибыли от торговли.

Напомним:

Основные фондовые индексы США снизились в среду после того, как новые данные показали: экономика сократилась в первом квартале - впервые за три года.