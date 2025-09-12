Что такое CBDC и чем они отличаются от криптовалют

Выбор между централизованными CBDC и децентрализованными криптовалютами отражает не только технологические предпочтения, но и разные взгляды на свободу.

Интерес к криптовалютам в мире растет с каждым годом и государствам становится все сложнее игнорировать этот финансовый феномен. В ответ они стремятся установить контроль над сферой, опираясь на два подхода: запрет и жесткий надзор или мягкое регулирование и интеграция. Одним из ключевых инструментов первого пути выступает CBDC - цифровая валюта центрального банка.

Что такое CBDC и чем она принципиально отличается от криптовалют?

Постановка вопроса: CBDC - не криптовалюта

Внутри криптосообщества CBDC вызывает немалые опасения, поскольку посягает на принципы децентрализации и анонимности, используя технологию блокчейна - инструмент свободы - как инструмент тотального контроля. Для многих это выглядит как подмена самой идеи, ради которой и был создан Bitcoin.

Однако есть и сторонники CBDC, особенно среди политиков и центробанков. Они видят в CBDC способ упрощения расчетов, борьбы с отмыванием денег и усиления контроля за денежными потоками. Оценить этот разрыв во мнениях можно на примере закона Anti-CBDC, принятого в США в 2025 году с перевесом всего в девять голосов. Он запрещает ФРС самостоятельно выпускать и тестировать CBDC.

Вне же криптовалютного сообщества путаницы еще больше. Многие люди считают, что CBDC - тоже криптовалюта, но от государства. Они не видят в ней угроз, смешивая два разных по строению, целям и философии инструмента.

Что такое цифровая валюта центробанка

Это Central bank digital currency - электронная форма национальной валюты, которая выпускается и контролируется центральным банком государства. В большинстве случаев она является прямым эквивалентом законного в стране платежного средства. Например, в Китае это e-CNY (цифровой юань), в Нигерии - eNaira (цифровая найра).

Теоретически любая запущенная в оборот CBDC имеет статус законных денег, поскольку признается как метод оплаты и хранения ценности. Как она работает?

Выпускает и управляет CBDC исключительно ЦБ, что гарантирует полный контроль над денежной массой и ее движениями. Эмиссия CBDC, как и эмиссия национальной валюты, ничем не ограничена: ЦБ выпускает деньги по своему усмотрению без привязки к физическим активам.

Цифровые деньги могут храниться в нескольких формах: отдельных цифровых кошельках у граждан или в учетных записях обычных коммерческих банков. Передаются CBDC через государственные платежные системы, которые обеспечивают безопасность всех операций.

Кроме того, современные CBDC можно "программировать": назначать цель расходов на точные суммы (при получении помощи), ограничивать использование на определенные товары, взимать налоги, устанавливать сроки "сжигания" сумм. Эти централизованные механизмы лежат в основе различий между CBDC и криптовалютами.

Чем CBDC отличаются от криптовалют

Разница между ними кардинальна и касается почти всех ключевых криптопринципов.

Централизация против децентрализации. CBDC контролируются центробанками и не предусматривают участия независимых узлов, а криптовалюты являются нативными активами децентрализованных сетей, управление которыми распределено между тысячами узлов.

Это обеспечивает их независимость и автономность от любых "центров", в частности от их разработчиков. Главным механизмом достижения децентрализации является алгоритм консенсуса - принцип согласования данных между участниками сети.

Конфиденциальность данных. CBDC предусматривает, что любая информация о пользователях и их операциях доступна для государства и при этом полностью закрыта от внешнего доступа в целях налогообложения и борьбы с незаконными сделками.

В криптовалютах исходный код сети и все операции доступны любому пользователю, в то время как их лица условно анонимны, что обеспечивает определенную степень конфиденциальности. Существуют также криптовалюты с расширенными функциями конфиденциальности (Monero, Zcash), которые делают транзакции неотслеживаемыми.

Такие анонимность и прозрачность являются одними из главных принципов Bitcoin.

Механизмы эмиссии. Центральный банк контролирует объемы денежной массы, в данном случае количество CBDC, напрямую. Это означает, что цифровые активы подвержены инфляции в той же степени, что и фиатная валюта государства.

В то же время криптовалюты имеют ограниченную эмиссию, которая определена заложенным в них алгоритмом (для Bitcoin - 21 млн BTC). Скорость их выпуска строго регулируются внутренними системами: сложностью майнинга и механизмом халвинга, что вдвое уменьшает объем новых BTC за один блок каждые 210 тыс. блоков (раз в четыре года).

Есть и другие случаи: например, эмиссия в блокчейне Ethereum не ограничена кодом, но объём выпущенных ETH контролируется механизмом сжигания. Доля новых монет с каждой транзакции "сгорает" навсегда для достижения дефляционного эффекта.

Технологическая база. Криптовалюты базируются на открытых блокчейнах, где любой может проверить транзакции и участвовать в консенсусе (майнеры, стейкеры). Они доступны для всех людей и как пользователи, и как узлы независимо от их статуса, географического положения и паспорта. Нужно только выполнить условие алгоритма, например, иметь вычислительные мощности или долю активов в пуле.

CBDC работает на закрытых централизованных базах данных, контролируемых государством, а в некоторых случаях может не использовать технологию блокчейна.

Сравнивая CBDC с криптовалютами, мы говорим о полноценных блокчейнах, таких как Bitcoin, ведь на практике сетей много и не каждая из них - это полная децентрализация, строгие механизмы эмиссии, открытость исходного кода. Между тем CBDC не придерживается этих принципов, поскольку они противоречат задачам ЦБ.

CBDC в разных странах

К сентябрю 2024 года было известно, что 134 страны, которые составляли 98% мирового ВВП (сейчас с учетом запрета в США этот показатель составляет около 83%), исследовали преимущества CBDC и только 66 из них находились на стадии разработки. Мы рассмотрим несколько основных юрисдикций с разными подходами к этому вопросу.

Амбассадором CBDC является Китай. Его цифровой юань - один из немногих проектов, перешедший к масштабным испытаниям. В 2025 году его тестирование охватывает целые провинции, а новый вид валюты встраивается в приложения банков и маркетплейсов.

Резервный банк Индии в конце 2024 года заявил, что рассматривает CBDC как валюту будущего, а регуляторы Индии говорили о преимуществах CBDC над Bitcoin и Ethereum. Криптовалюты в стране не запрещены, но их оборот затруднен из-за введения огромных налогов: 30% на прибыль + 1% с каждой сделки.

В январе 2025 года Национальный банк Украины тоже заявил о подготовке к пилотному проекту e-гривны, однако решение о масштабном запуске еще не принято.

Несмотря на преимущественное желание ЦБ разработать CBDC, есть и другие подходы.

В 2025 году с приходом "прокриптовалютного" президента и Конгресса в США изменился подход к индустрии: был одобрен проект Bitcoin-резерва на уровне государства и разрешены инвестиции Пенсионных фондов в криптовалюту. Кроме того, были приняты законы о статусе цифровых активов, стейблкоинах и запрете CBDC.

Сальвадор еще в 2021 году признал Bitcoin законным платежным средством, запустил государственный кошелек и до сих пор стоит на своем. В августе 2025 года он объявил о запуске банков, чьи услуги будут проводиться полностью в монетах BTC. В этом плане Сальвадор продолжает следовать своему выбору: BTC вместо CBDC.

По этому пути могут пойти и другие страны, видя в криптовалютах потенциал для восстановления экономики, например, Суринам - для "снижения зависимости от международных кредитов" и борьбы с коррупцией. Сирия может реализовать смешанный вариант: и легализовать криптовалюты, и запустить собственный CBDC.

Выбор между централизованными CBDC и децентрализованными криптовалютами отражает не только технологические предпочтения, но и разные взгляды на свободу, конфиденциальность и контроль. От этого выбора будет зависеть, насколько открытой и прозрачной будет экономика, уровень доверия между государствами и их гражданами.

Будущее зависит от того, кто контролирует деньги: государство или общество. Видеть разницу между этими системами означает сохранить контроль над своими финансами.