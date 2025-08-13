Бизнес, поврежденный войной, может получить до 16 миллионов гранта на восстановление: детали

Предприниматели, чье производство пострадало от обстрелов, могут получить до 16 млн грн гранта Минэкономики на восстановление деятельности.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Заявки принимаются через "Дію".

По ее словам, средства можно использовать на приобретение, доставку и запуск оборудования. 13 августа такая возможность появилась в "Дії".

Детали обновленной программы грантов для перерабатывающих предприятий:

Если оборудование уничтожено войной - грант увеличен до 16 млн грн, 80% покрывает государство.

При покупке украинского оборудования - компенсация 70% стоимости.

Грант покрывает исследования для запуска новой продукции и оборудования для послеурожайной обработки.

Сроки принятия решения - до месяца.

Среди условий - создать от 5 рабочих мест и в таком случае можно работать не менее 3 лет.

Ранее программа поддержки перерабатывающей промышленности уже помогла привлечь более 6,2 млрд грн инвестиций и создать более 20 000 рабочих мест.

Напомним:

16 предприятий и предпринимателей смогут получить государственную поддержку по программе "Гранты для перерабатывающих предприятий".