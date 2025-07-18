Уклонение от налогов: БЭБ передало в суд дело против руководителя Полтавского ГОКа

Бюро экономической безопасности Украины завершило досудебное расследование и передало в суд обвинительный акт в отношении руководителя Полтавского горно-обогатительного комбината.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Его подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Следствие установило, что руководитель Полтавского ГОКа, одного из крупнейших в мире горно-обогатительных комбинатов, организовал схему по умышленному занижению цен на железорудную продукцию при экспорте в связанные компании-нерезиденты в странах Европы и Ближнего Востока. Для этого, по версии следствия, он якобы вносил ложные сведения в официальные документы предприятия.

Следствие считает, что такие действия привели к непоступлению в государственный бюджет более 1,7 миллиарда гривен налога на прибыль.

Руководителю Полтавского ГОКа сообщили о подозрении по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и выдаче заведомо ложных официальных документов по предварительному сговору.

Должность руководителя Полтавского горно-обогатительного комбината занимает Виктор Лотоус.

Полтавский ГОК осуществляет добычу, переработку и экспорт железной руды и является плательщиком рентной платы за пользование месторождения железных руд. Он входит в группу компаний Ferrexpo, конечным бенефициарным владельцем которого является Константин Жеваго.

Напомним:

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры ранее передали в суд другой обвинительный акт в отношении председателя правления Полтавского ГОКа Виктора Лотоуса и еще трех менеджеров компании.

Председателю правления комбината инкриминируют незаконную добычу полезных ископаемых, злоупотребление полномочиями и легализацию имущества в особо крупном размере.