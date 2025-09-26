Нацбанк показал курс доллара и евро после выходных

Официальный курс евро к гривне в понедельник 29 сентября уменьшится на 31 копейку до 48,40 грн.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ.

В свою очередь, курс доллара уменьшится на 2 копейки до 41,47 грн.

Официальные курсы на понедельник 29 сентября установлены на таком уровне:

1 доллар США - 41,47 грн (41,49 грн по состоянию на 25 сентября);

1 евро - 48,40 грн (48,71 грн по состоянию на 25 сентября).

