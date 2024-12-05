Женщины в бизнесе: пришло время смелых решений

За период войны количество женщин, вовлеченных в управление бизнесом, существенно возросло

Большинство успешных женщин, которые сейчас возглавляют крупные компании, которые выступают на международных событиях, чьи интервью вы читаете в уважаемых изданиях, начинали с маленьких шагов. И этот путь не только о бизнес-результатах, но и о преодолении стереотипов и вере в себя.

Я хорошо помню свои первые шаги как адвоката, когда видела во взглядах коллег сомнения только потому, что я женщина. Приходилось работать гораздо больше, чем моим коллегам-мужчинам, чтобы доказывать, что я достойна уважения за профессионализм, а не только комплиментов.

Моим коллегам-мужчинам нужно было только демонстрировать результативность, а мне - сначала преодолевать стереотип восприятия, чтобы уже потом "раскрывались глаза" и мои результаты становились заметными.

Статистика как свидетельство изменений

Опираясь на аналитику Ощадбанка, я имею возможность отслеживать, насколько успешное предпринимательство усиливает женщин. Придает уверенности, раскрывает горизонты, отращивает крылья.

За период полномасштабной войны количество бизнесов, которые возглавляют или которыми владеют женщины, увеличилось в сегменте наших клиентов микро-, малого и среднего бизнеса на 4% - почти на 10 000 предприятий. Сейчас таких компаний в портфеле Ощада треть, 80 000 предприятий.

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Также вижу, как постепенно разрушается и миф о "неженственности" определенных направлений бизнеса. Например, около 30% компаний в сегментах энергетики, телекоммуникаций и перерабатывающей промышленности из числа наших клиентов возглавляют женщины. В аграрном секторе, транспорте и даже оборонной промышленности эта доля достигает 20%.

Путь к гендерному равенству в бизнесе и карьере - одно из условий евроинтеграции. Украина, которая противостоит российской агрессии и движется в европейскую семью, должна успеть преодолеть гендерные стереотипы гораздо быстрее и в более сложных условиях, чем это происходило в Европе. Когда так много мужчин защищает страну на фронте, их места в экономике должны занять женщины. Пришло время для смелых решений.

Для поддержки женщин Ощадбанк вводит специальные финансовые продукты, гранты и учебные программы при содействии международных партнеров, помогающие предпринимательницам строить карьеру. Более 40% получателей наших грантов для бизнеса - женщины.

Почти 40% бизнесов, которые воспользовались грантами для ветеранок и ветеранов и членов их семей, тоже возглавляют женщины. Основное количество предпринимателей, прошедших обучение по нашей совместной программе с USAID и Новой почтой по развитию экспорта, - также женщины.

Неравномерность развития женского предпринимательства в регионах

Женское предпринимательство в Украине развивается неравномерно, и это обусловлено не только общими стереотипами, но и спецификой экономического развития каждого региона. Несмотря на то что женщины создают почти одинаковое количество ФОПов во всех областях (59%), среди других типов юридических лиц ситуация отличается. Чем больше компания и чем выше карьерная лестница, тем сложнее женщинам преодолевать "стеклянный потолок", поднимаясь по ней.

Так, доля женщин среди собственников и руководителей компаний остается на уровне 10-12% в среднем по стране, а в Донецкой, Луганской и Херсонской областях она не превышает 2%. Эти данные по клиентам Ощадбанка являются довольно показательными для сегмента микро-, малого и среднего бизнеса, ведь мы являемся одними из лидеров по его финансированию.

Вдохновляющие кейсы: примеры успешных женщин-предпринимательниц

Впрочем, важность привлечения женщин к предпринимательству заключается не только в сиюминутном экономическом эффекте для их семей и для страны. Успешность в бизнесе - это своеобразный манифест для самой женщины: "я могу".

Во время одной из поездок в регионы вместе с вице-премьером - министром экономики Юлией Свириденко меня поразила история женщины, которая получила льготный кредит от государства на развитие бизнеса.

У нее в Покровске свое предприятие, которое изготавливает металлические конструкции. В Покровске! Металлические конструкции! Когда она показывала правительственной делегации свой цех, она была в платье и на каблуках. Она не имела необходимости "мимикрировать" под мужчину.

Она управляет бизнесом с уверенностью и ответственностью перед заказчиками, перед своими работниками, перед их семьями - не только за экономическую составляющую, но и за физическую безопасность.

Женщина с таким опытом точно не будет бояться в дальнейшем взять ответственность и перед своей громадой в рядах местного самоуправления. А впоследствии и ответственность перед страной как политик национального уровня. Признание в бизнесе - первый шаг "видимости" для женщин в обществе. Очень важный шаг.

Еще один пример из кейсов нашего банка - женщина, которая демобилизовалась со службы в ВСУ и с помощью гранта "Власна справа" впервые открыла свой стоматологический кабинет. Сегодня она руководит уже двумя такими кабинетами. Уверена, что ее бизнес будет активно развиваться и дальше. Главный шаг сделан - она поверила в себя и не останавливается на достигнутом.

Женщины могут все

Женское лидерство - это не тренд, а путь к изменениям, который прокладывает каждая из нас. Мы, женщины, способны на невероятное, если в нас верят. Я лично верю в каждую из нас. Призываю действовать всех женщин, которые сейчас колеблются, делать ли шаг в предпринимательство, занять руководящую должность, или попробовать силы в политике или муниципальном управлении. "Конечно, ты сможешь!" - это слова, которые должна услышать каждая женщина, которая стремится к большему.